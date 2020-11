Diretta F1, Live GP Turchia: Stroll leader, Verstappen si gira, Ferrari quarta con Vettel

20° giro - Stroll +5"4 Perez +7" Albon +18" Vettel che continua a domare Hamilton Ricciardo Sainz. Testacoda per Bottas

Stroll +8" Perez +12" Albon +22" Vettel Hamilton Ricciardo Sainz Verstappen Leclerc Magnussen Russell Norris Raikkonen Gasly Bottas Ocon Kvyat Grosjean Latifi

18° giro - Perez resiste a Verstappen che prova ad attaccarlo, ma sbaglia clamorosamente e si gira finendo in testacoda. L'olandese va ai box per cambiare le gomme spiattellate

16° giro - Stroll ha un vantaggio di 8" su Perez che ha attaccato al suo alettone posteriore Verstappen, poi più lontano, a 8", c'è Albon con Vettel Hamilton Ricciardo Sainz Leclerc e Magnussen, questa la top 10

Albon ha superato Vettel il quale riesce a respingere un altro attacco di Hamilton, in difficoltà con i freni

Hamilton segnala di avere problemi ai freni

15° giro - Vettel resiste ad Hamilton, che fa un errore e viene passato da Albon

13° giro - Stroll Perez Verstappen Vettel Hamilton Albon Ricciardo Sainz Leclerc Magnussen Russell Bottas Raikkonen Norris Gasly Kvyat Grosjean Ocon Latifi

12° giro - Si ferma a bordo pista per problema tecnico Giovinazzi. Viene chiamata la virtual safety car

Albon è il nuovo leader, ma va ai box per cambiare le gomme, Stroll torna così in prima posizione. Albon monta le intermedie

11° giro - Pit-stop di Verstappen che monta le intermedie

10° giro - Pit-stop per Perez, Ricciardo, Sainz che ripartono con le intermedie

Perez conduce davanti a Verstappen Albon Stroll Ricciardo Sainz Vettel Hamilton Gasly Magnussen Raikkonen Leclerc Russell Ocon Bottas Norris Giovinazzi Kvyat Grosjean Latifi

9° giro - Box anche per Stroll che monta le intermedie

Ai box Vettel Hamilton Magnussen Raikkonen Giovinazzi Kvyat Grosjean. La pista si sta asciugando ed hanno montato gomme intermedie

6° giro - Stroll +4"5 Perez + 14"1 Vettel + 14"9 Verstappen +17"5 Albon +19"6 Hamilton seguito da Ricciardo Sainz Raikkonen Magnussen (gran recupero) Giovinazzi Kvyat Gasly Norris Bottas Grosjean Russell Ocon Leclerc Latifi

Ocon di nuovo in testacoda, questa volta colpito da Bottas, entrambi nelle retrovie

Il replay mostra che Ocon alla prima curva dopo il via è stato urtato dal compagno Ricciardo

Pista scivolosissima, i piloti devono guidare con molta delicatezza

Verstappen rischia di girarsi, Vettel può respirare in terza posizione

Ai box Ocon che mette gomme wet, come quelle che aveva prima. Stroll comanda con un vantaggio notevole, 6" su Perez, poi Vettel che si difende da Verstappen Albon Hamilton Ricciardo Raikkonen Sainz Magnussen Giovinazzi Kvyat Gasly Leclerc Norris Bottas Grosjean Russell Ocon Latifi

Lungo di Hamilton, Vettel lo supera e sale terzo. Hamilton superato anche da Verstappen e Albon

Parte bene Stroll, Perez sale secondo, Verstappen scatta lentamente mentre uno spaziale Vettel da dodicesimo è quarto, si girano Ocon e Bottas

Le due Williams di Russell e Latifi che partono dai box, hanno montato gomme intermedie, tutti gli altri che hanno iniziato il giro di ricognizione, hanno le Pirelli wet

Hamilton sarà campione se:

vince la gara

arriva 2°, con Bottas vincitore ma senza il giro veloce

fa 3° o 4°, con Bottas 2°

chiude 5°, con Bottas 3°

arriva 6°, con Bottas 3° ma senza giro veloce

fa 7°, con Bottas 4°

chiude 8°, con Bottas 5°

arriva 9°, con Bottas 6°

fa 10°, con Bottas 6° ma senza giro veloce

Se finisce fuori dalla zona punti e Bottas non fa meglio del 7° posto senza giro veloce

Hamilton potrebbe laurearsi campione del mondo oggi, e per la settima volta.

Dal fondo griglia partirà Gasly con l'Alpha Tauri in quanto il team ha dovuto cambiare il motore Honda. Si era qualificato 15esimo

Russell e il suo compagno Latifi del team Williams, partiranno dai box

Anche Russell ne ha combinata una... Nel rientro ai box ha picchiato contro il muro perdendo l'ala anteriore

Nel giro di pre griglia, Giovinazzi è uscito di pista finendo nella ghiaia. Per sua fortuna, dopo molti minuti, è riuscito a riavviare il motore e ad arrivare sullo schieramento di partenza.

Piove a Istanbul, si prevede un Gran Premio quanto mai spettacolare e incerto

Se qualcuno sabato ha scommesso anche solo 5 euro sulla pole di Lance Stroll nel GP di Turchia, sicuramente stamane si ritrova con un bel malloppo nel portafoglio. A Istanbul è servita molta creatività da parte delle squadre, in difficoltà nel trovare i set-up corretti per via di un asfalto nuovo, ma completamente inadatto per un circuito, fatto di pietra liscia che in caso di pioggia, come accaduto ieri o venerdì (in questo caso la pista era stata lavata senza motivo), è divenuta una sorta di lastra di ghiaccio. La situazione è stata complicata nei tre turni di prove libere, ma è migliorata in qualifica, nonostante la pioggia sia caduta nel corso del Q1 costringendo la direzione gara a fermare le prove per una quarantina di minuti. La Racing Point ha trovato il miglior set-up per le sue vetture e Lance Stroll è stato bravissimo, quasi un equilibrista, a compiere il giro finale senza la minima sbavatura, permettendogli di scalzare dalla prima posizione quel diavolo di Max Verstappen.

L'olandese della Red Bull-Honda era incredulo per essere stato battuto da quello che si può considerare un outsider, ma va ricordato che il 22enne canadese, figlio del ricchissimo proprietario della Racing Point (Lawrence Stroll), sulla pioggia va forte tanto che nel 2017, suo primo anno in F1, con la Williams conquistò la prima fila a Monza con pista bagnatissima. La Mercedes, che puntava a concludere l'anno con il record mai registrato di ottenere tutte le pole in ogni evento, si è scontrata con la realtà dei fatti, sbagliando tutto. E così, Lewis Hamilton, che oggi può laurearsi campione del mondo per la settima volta (tanti quanti Michael Schumacher), partirà dalla sesta piazza e Valtteri Bottas dalla nona. Anche in Ferrari non hanno compreso bene come reagire durante la qualifica e sia Sebastian Vettel sia Charles Leclerc sono rimasti fuori dalla top 10, con il tedesco (dato per "bollito") che addirittura ha rifilato 1"5 al giovane confuso monegasco. Dunque, chi è il favorito alla vittoria nel GP di Turchia. Senza dubbio Verstappen, che ha la grande occasione di trovare la via per il successo per la seconda volta quest'anno dopo Silverstone 2, ma se avete 5 euro... puntateli su Stroll o sul suo compagno Sergio Perez, ottimo terzo in griglia di partenza. Non si sa mai...

