MotoGp, Rossi ancora positivo al Covid: «Virus complicato e serio»

Il team Monster Energy Yamaha MotoGp ha designato Garrett Gerloff del GRT Yamaha WorldSBK Team come pilota sostitutivo di riserva per sostituire Valentino Rossi nel caso in cui l'italiano non fosse in grado di soddisfare il requisito dei due test PCR negativi necessari per poter prendere parte al Gp d'Europa di questo fine settimana. Dopo i due weekend del Gran Premio ad Aragon in ottobre, dove Maverick Viñales si è esibito come unico pilota Monster Energy Yamaha MotoGP, il team ha annunciato «di aver aggiunto il pilota GRT Yamaha WorldSBK Garrett Gerloff come potenziale pilota per il Gran Premio d'Europa». Se Rossi non fosse in grado di soddisfare il requisito di due risultati negativi ai test PCR per il coronavirus, necessari per poter prendere parte all'evento di questo fine settimana, l'americano sostituirà Rossi. L'ultimo test PCR di Rossi, effettuato martedì 3 novembre, ha dato ancora un risultato positivo al Covid-19. Tuttavia, oggi l'italiano sarà sottoposto a un nuovo test. Se dovesse risultare negativo, avrà ancora abbastanza tempo per completare il secondo test PCR richiesto e volare a Valencia. Se Rossi dovesse essere ritenuto «non idoneo» a guidare a Valencia, Gerloff sarà supportato dal team del numero 46 per la sua primissima esperienza di guida a bordo di una YZR-M1.

«Questo virus è molto complicato e serio. Sono stato male per due giorni, poi in pochi giorni sono tornato completamente in forma, al 100%. Mi sono sempre isolato da solo a casa e ho seguito i consigli medici. È una situazione molto triste e difficile, ma è così. Purtroppo ieri ho fatto un altro test ed è stato ancora positivo, come tutti i precedenti». Sono le parole del pilota della Yamaha Valentino Rossi risultato ancora positivo al coronaviris nel test di ieri. Il 'Dottorè effettuerà un nuovo test oggi per cercare di rientrare nel Gp d'Europa a Valencia. «Per fortuna ho ancora altre due possibilità di tornare in pista venerdì o sabato. Sono molto triste perché mi sento bene e non vedo l'ora di tornare a bordo della mia M1 e riunirmi alla mia squadra. Spero davvero che il prossimo risultato del test PCR sia negativo», ha aggiunto il campione di Tavullia.

Ultimo aggiornamento: 12:30

