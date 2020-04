Coronavirus, rinviato il GP del Canada di Formula 1

Gli organizzatori del GP del Canada del 2020 - in programma dal 12 al 14 giugno - hanno annunciato il rinvio della gara per via dell'epidemia globale del coronavirus. La notizia segue l'annuncio che la F1 sta lavorando con i promotori su un calendario 2020 rivisto con la sequenza effettiva e le date del programma per le gare che potrebbero differire in modo significativo dal calendario 2020 originale. In una dichiarazione, i promotori canadesi hanno dichiarato che «sarebbero stati onorati di ospitare la prima gara del calendario del campionato del mondo di Formula 1 2020» e che sono «rattristati» di dover posticipare la gara. «Questo rinvio non è stata una decisione presa alla leggera o facilmente», si legge nella dichiarazione. «Nell'ultimo mese, siamo stati in costante comunicazione con la Formula 1 e con i rappresentanti della città di Montréal, Tourism Montreal e dei governi provinciali e federali. Abbiamo ascoltato le direttive emesse da funzionari della sanità pubblica che per la pandemia di Covid-19 stanno seguendo la guida esperta fornita dalle autorità. I nostri pensieri e i nostri più sinceri ringraziamenti vanno agli uomini e alle donne che lavorano instancabilmente per mantenerci sani, al sicuro e nutriti durante questi periodi incerti».



Francois Dumontier, Presidente e CEO del Gran Premio del Canada di Formula 1, ha spiegato: «Sono orgoglioso di vedere come queste meravigliose iniziative e progressi tecnici derivanti dalla Formula 1 vengano applicati in un momento di crisi. Al momento è fondamentale che tutte le nostre energie siano messe insieme per superare il Covid-19. Daremo il benvenuto a braccia aperte sul Circuito Gilles-Villeneuve non appena sarà sicuro farlo». Chase Carey, Presidente e CEO della Formula 1, ha aggiunto: «Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri amici al Gran Premio del Canada nelle ultime settimane e li abbiamo supportati nel prendere questa decisione necessaria per garantire la sicurezza dei fan e della community di F1. Non vediamo l'ora di viaggiare nell'incredibile città di Montreal e mentre dovremo aspettare ancora un pò, faremo un grande spettacolo quando arriveremo entro la fine dell'anno». Tutti i biglietti per il Gran Premio del Canada di Formula 1 2020 continueranno ad essere validi. Non appena la nuova data del Gp sarà confermata, tutti gli spettatori saranno informati delle opzioni Ultimo aggiornamento: 21:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA