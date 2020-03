Formula uno, sta meglio il membro dello staff McLaren colpito da coronavirus

«Sta recuperando bene e non presenta sintomi». La McLaren annuncia che sta meglio il membro del suo staff, trovato positivo al coronavirus giovedì scorso a Melbourne alla vigilia del Gp di F1, poi annullato. In seguito alla positività, la squadra aveva deciso di non partecipare comunque alla gare e tutto il personale che ha raggiunto Melbourne, a titolo precauzionale, non tornerà in fabbrica prima di due settimane. Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA