Confermata la 33^ Winter Marathon dal 14 al 17 gennaio. Oltre 500 km, 12 passi dolomitici, 65 prove cronometrate

MADONNA DI CAMPIGLIO - È stata confermata dal 14 al 17 gennaio la 33/a Winter Marathon, la tradizionale e più longeva gara di regolarità invernale per auto storiche con partenza da Madonna di Campiglio. La nuova edizione della classica d'inverno, che si svolgerà nel pieno rispetto del "Protocollo generale Aci Sport per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel motorsport" - sottolineano gli organizzatori sul sito della manifestazione - è ormai alle porte e tutto è pronto per accogliere i numerosi partecipanti e le 90 vetture alla partenza.

Tra questi, come nell'edizione del 2020, anche il due volte campione mondiale rally Miki Biasion, in gara su Alfa Romeo 1750 GT Veloce del 1968 e il pilota nonché volto Sky Sport F1 Davide Valsecchi su Fiat Abarth 124 Rally del 1973. Il percorso si snoda per oltre 500 km con 12 passi dolomitici, 65 prove cronometrate e 6 prove di media da affrontare nuovamente in 2 tappe. Si parte giovedì 14 in notturna lungo la Val di Sole con sosta sul Passo del Tonale e si prosegue venerdì 15 attraverso le strade e i passi più famosi del Trentino-Alto Adige con sosta cena sul Passo Gardena. Per l'edizione 2021 sono 13 i marchi automobilistici presenti, 6 le nazioni rappresentate, 12 le vetture anteguerra in gara, 16 i top driver e 4 i vincitori di precedenti edizioni.

Ultimo aggiornamento: 10:50

