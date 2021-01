Ferrari, conclusa la settimana dei test per Leclerc e Sainz. Ok Schumacher junior

Si è conclusa ieri la settimana di test della Ferrari, che alla guida di una SF71H del 2018, ha visto impegnati Leclerc, Sainz e cinque piloti dell’Academy. Ultima giornata ancora per Schumi jr in mattinata e Callum Ilott nel pomeriggio, con l’inglese che ha effettuato 52 giri ottenendo ottimi tempi. In totale sono stati percorsi più di 1500 km. Dopo l’esperienza fatta giovedì, Mick ha dimostrato maggiore confidenza con la monoposto e adattamento alla pista. Così ha migliorato le sue prestazioni, avvicinando quelle dei due titolari sotto il ‘muro’ dei 57’’, pur risultando leggermente più lento di Charles e Carlos, come del resto era prevedibile. Mick ha concluso il suo lavoro con altri 49 giri percorsi completando il programma che era stato allestito per lui. Ha mostrato una maggiore costanza nel passo, segno che l’allenamento è stato molto utile. «Ora - ha dichiarato Schumi jr - posso dire di essere pronto per la F1 e per correre con la Haas». La Ferrari tornerà in pista prima dell’inizio del Mondiale in Bahrain, visto che è stato confermato lo spostamento dei test da Barcellona al circuito di Sakhir, considerato lo spostamento delGP d’Australia a novembre. La nuova SF21, quindi, verrà rivelata l’11 marzo sulla pista nel deserto nel corso del ‘filming day’ previsto dai regolamenti. Dal giorno dopo, fino al 14, parteciperà alle uniche prove collettive previste prima dell’inizio del campionat,o fissato proprio con il GP del Bahrain per il 28 marzo, sempre senza pubblico.



