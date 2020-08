Moto Gp, Andrea Dovizioso lascia la Ducati

Andrea Dovizioso lascerà la Ducati alla fine della stagione. Lo ha comunicato il suo manager Simone Battistella mettendo fine ad un tira e molla sul rinnovo del contratto in scadenza che durava da mesi. "Non riteniamo ci siano le condizioni per continuare con la Ducati - si legge nella nota - Le intenzioni di Andrea è di continuare a correre naturalmente se troverà un programma e una proposta adeguata per faro. Non abbiamo mai parlato in concreto di parte economica finora, non ci sono state proposte o negoziazioni. La decisione l'ha presa il pilota, preferisce fermarsi, essere sereno e concentrarsi sul campionato le gare e togliere questo disturbo di mezzo, perché sta diventando pressante il rinnovo e la negoziazione ». Ultimo aggiornamento: 13:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA