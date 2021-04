Al via Auto Shanghai 2021, è il primo dei saloni internazionali di motori in presenza

SHANGHAI - Il 19mo Salone Internazionale dell’Industria Automobilistica, Auto Shanghai 2021, ha preso il via oggi presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai. In programma dal 19 al 28 aprile, Auto Shanghai 2021 è il primo tra i più grandi saloni dedicati al mondo dei motori a svolgersi regolarmente durante la pandemia di coronavirus di quest’anno. Secondo l’organizzatore, sono 1.000 le imprese che arrivano da tutto il mondo ad essersi iscritte per partecipare alla manifestazione, che vanta una superficie espositiva totale di 360.000 metri quadrati con 12 sale espositive interne.

Secondo la tabella di marcia dell’evento, le giornate del 19 e del 20 aprile saranno dedicate ai media mentre il periodo dal 21 al 23 aprile sarà riservato ai professionisti del settore. Il salone sarà aperto al pubblico dal 24 al 28 aprile. Per quanto concerne le misure anti-pandemiche applicate, i biglietti per lo show di quest’anno saranno elettronici e i visitatori dovranno effettuare l’accettazione esibendo un documento d’identità valido e un codice QR sanitario contenente i risultati individuali dei tamponi nonché la cronologia relativa alle vaccinazioni e i dati sui viaggi in regioni a medio o alto rischio.