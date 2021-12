F1, ascolti al top per il Gp di Abu Dhabi su Sky Sport e TV8: media di 4 milioni di spettatori

Lo spettacolare sorpasso all'ultimo giro di Max Verstappen, campione del mondo di Formula 1 per la prima volta, su Lewis Hamilton è stato visto da milioni da quasi quattro milioni di spettatori medi. Grande successo di ascolti per la Formula 1 su Sky Sport e TV8.

Ieri Il Gp di Abu Dhabi, live dalle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, è stato visto da tre milioni 985 mila spettatori medi, con il 22,6% di share e oltre sei milioni 800 mila spettatori unici, con una crescita dell'86% rispetto alla stessa gara dello scorso anno. In occasione dell’ultimo giro, con lo spettacolare duello tra Hamilton e Verstappen, si è registrato un picco di quattro milioni 453 mila spettatori e il 25,8% di share alle ore 15.31.

Non solo. Il Gp di Abu Dhabi è stato il programma della domenica pomeriggio più visto in tv. Nel dettaglio, sono stati un milione 509 mila gli spettatori medi (8,5% di share) che hanno seguito la gara su Sky Sport (+79% rispetto ad Abu Dhabi 2020) e due milioni 476 mila gli spettatori medi (14% di share) che hanno visto la gara su TV8 (+90% rispetto ad Abu Dhabi 2020).

Da segnalare anche gli ascolti del post gara: su Sky Sport 836 mila spettatori medi (record stagionale) e il 5,3% di share, mentre su TV8 un milione 568 mila spettatori medi e il 10% di share. Nel complesso, su Sky Sport e TV8 il post gara è stato seguito da due milioni 404 mila spettatori medi, con il 15% di share. Dati alla mano, su Sky Sport la media stagionale delle gare del Mondiale 2021 è stata di un milione 222 mila spettatori (+11% rispetto agli ascolti del Mondiale 2020). Il weekend di Abu Dhabi è stato il migliore della stagione 2021 su Skysport.it con più di un milione 100 mila utenti unici, quattro milioni di page views e quasi un milione 300 mila videoviews.

Domenica 12 dicembre è stata la migliore giornata dell’anno con oltre 800 mila utenti sulla sezione Formula 1. Il liveblog della gara è stato il contenuto più visto con quasi 450 mila utenti unici, al secondo posto con 140 mila utenti unici l’emozionante ultimo giro raccontato da Carlo Vanzini e Marc Genè. Anche per i canali social di Sky Sport è stata una domenica da record: su Sky Sport F1 è stata la miglior giornata di sempre come engagement (un milione 800 mila) e come video views (tre milioni 100 mila considerando gli account Facebook e Instagram) e l’hashtag #SkyMotori è stato in trending topic nella classifica italiana di Twitter (fonte Sprinkler / Trends24).

Formula 1, stasera su Sky Sport F1 tutte le emozioni del Mondiale 2021

Infine, stasera dalle ore 20 su Sky Sport F1 sarà possibile rivivere tutte le emozioni del Mondiale 2021 di Formula 1 nello speciale “Fino all’ultimo giro” (disponibile anche on demand), mezz’ora di adrenalina pura in cui ripercorrere il fantastico duello Verstappen-Hamilton dalla prima all’ultima gara.