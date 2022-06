Kurt Zouma aveva preso a calci il gatto: il tribunale condanna il difensore a 180 ore di lavori sociali

Aveva preso a calci e schiaffeggiato il suo gatto, facendosi riprendere da suo fratello in un video diventato virale. Ora Kurt Zouma, calciatore del West Ham e della nazionale francese, sarà costretto a svolgere 180 ore di lavori socialmente utili. Quasi un sollievo, visto che in Francia associazioni idi animalisti si erano già mosse legalmente per chiedere una condanna più dura.

Il giudice Susan Holdham ha spiegato le motivazioni ai fratelli Zouma in un'udienza durata 15 minuti: «Entrambi avete preso parte a un atto vergognoso e riprovevole con questo gatto domestico. Devi essere consapevole che gli altri ti ammirano e molti giovani aspirano a emularti - ha detto il giudice rivolgendosi al calciatore -. Hai preso un gatto per prenderti cura di lui e dei suoi bisogni. In quella data di febbraio non l'hai fatto». Il giudice ha spiegato che entrambi hanno espresso grande rimorso, riporta il The Guardian. Kurt Zouma è stato anche condannato a pagare le spese processuali di quasi 9.000 sterline. A suo fratello è stato ordinato di svolgere 140 ore di servizio alla comunità e anche il divieto di possedere gatti per cinque anni.

Lo scorso febbraio il calciatore Kurt Zouma era finito su Snapchat con un video, nel quale veniva ripreso intento a prende a calci il suo gatto. «Giuro che lo ucciderò», diceva nel breve filmato. Il caso aveva fatto il giro del mondo e aveva avuto ripercussioni su più livello. Adisas, il suo sponsor tecnico, ha rotto il contratto da 250mila sterline che lo legava al giocatore. E sugli spalti, durante le partite, veniva fischiato ogni volta che toccava palla. La scorsa settimana si è dichiarato colpevole in tribunale.