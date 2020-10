Napoli-Genoa, Zielinski positivo al Covid con membro staff azzurro. Tra i liguri altri 3 contagi

Covid, tegola sul Napoli in vista della partita in programma domenica a Torino contro la Juventus. il club azzurro deve registrare le prime due positività nel gruppo squadra dopo la lunga pandemia. «Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covidil calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi». La prima positività registrata questa estate riguardava Andrea Petagna, ma il calciatore appena acquistato non aveva ancora incontrato la nuova squadra dopo le vacanze.

Piotr Zielinski ha cominciato oggi il suo isolamento a casa. Il polacco è il primo calciatore positivo al covid19 del Napoli dopo la partita contro il Genoa che ha poi scoperto un focolaio del virus. Zielinski ha giocato domenica 72 minuti contro i liguri segnando anche un gol ed è poi stato sostituito da Ghoulam. Nei giorni scorsi si era allenato regolarmente con i compagni senza accusare sintomi. I calciatori del Napoli faranno un terzo giro di tamponi domani mattina presto, con risultati attesi domani sera. L'altro positivo nel Napoli è Giandomenico Costi, un collaboratore del ds Cristiano Giuntoli per il mercato.

Diretta sorteggi Europa League, Roma: Young Boys, Cluj, Sofia. Napoli: Real, Az, Rijeka. Milan: Celtic, S. Praga, Lille

Genoa, altri tre positivi

Aumentano i Covid positivi in casa Genoa. Come annunciato dalla società, anche i giocatori Petar Brlek e Miha Zajc e il collaboratore tecnico Walter Bressan sono risultati positivi ai tamponi effettuati ieri. «La società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le autorità competenti - si legge nella nota -. L'attività al centro sportivo Signorini resta sospesa fino a lunedì»

