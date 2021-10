Diretta Zenit-Juventus 0-0. Allegri gioca la carta Kean, fuori Morata

Diretta Zenit-Juventus 0-0

SECONDO TEMPO

76' - Allegri sceglie Kean: l'attaccante prende il posto di Morata

74' - Ottima sovrapposizione di De Sciglio, si inserisce McKennie ma il suo colpo di testa finisce largo

71' - Tentativo dalla distanza di Morata, pallone ampiamente alto

69' - Nuovo cambio per lo Zenit: dentro Kuzyayev al posto di Malcom

63' - Palla molto bella di Arthur alle spalle della difesa, Cuadrado colpisce in spaccata, ma Morata non arriva

62' - Doppio cambio anche per lo Zenit: Azmoun entra al posto di Dzyuba, Sutormin per Karavaev

60' - Ammonito Arthur per un intervento a centrocampo

58' - Triplo cambio per la Juventus: Kulusevski entra per Bernardeschi, Cuadrado per Alex Sandro e Arthur viene scelto al posto di Locatelli

57' - Claudinho passa in qualche modo e tenta la conclusione a giro: soluzione pericolosa, ma palla a lato

53' - Lo Zenit si affaccia dalle parti di Szczesny: Malcom e Claudinho ci provano, la difesa bianconera chiude bene

51' - La Juventus preme: grande occasione per McKennie su assist splendido di Morata, ma il portiere respinge

46' - Inizia il secondo tempo: subito cartellino giallo per Karavaev per un intervento ruvido su Chiesa

PRIMO TEMPO

45' - La Juventus sfonda sulla sinistra, Chiesa sbaglia scelta e vanifica la percussione bianconera. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 0-0

44' - Lo Zenit prende coraggio: buona azione da calcio d'angolo, Szczesny blocca senza problemi

39' - Chiesa raccoglie un buon cross dalla destra, ma il suo tiro finisce largo alla sinistra del portiere. Buona occasione per una Juventus in crescita

31' - Prima ammonizione della gara: Barrios prende il giallo per aver atterrato un avversario. Punizione per la Juventus, ma il tiro di Chiesa non trova lo specchio della porta né la testa di un compagno di squadra

26' - Buona percussione di Chiesa, la difesa dello Zenit chiude in calcio d'angolo

21' - Cross pericoloso di De Sciglio: il portiere dello Zenit respinge in uscita, neutralizzando l'attacco bianconero

18' - Buona occasione per lo Zenit: Claudinho tenta dalla distanza, il tiro è centrale ma Szczesny respinge con qualche problema

15' - La retroguardia della Juventus dimostra grande sicurezza: spicca, fino ad ora, la prestazione di de Ligt

13' - Cross blando di Chiesa dalla sinistra, Kritsyuk blocca senza problemi

10' - Primi attacchi timidi dello Zenit, ma la difesa della Juventus chiude senza patemi

2' - Subito un calcio d'angolo per lo Zenit che si affaccia dalle parti dell'area di rigore della Juventus

1' - La Juventus cerca la terza vittoria su tre in Champions League: tutto pronto in Russia (e con la neve) per il fischio d'inizio contro lo Zenit San Pietroburgo

Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali

ZENIT SAN PIETROBURGO (3-4-3) Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Karavaev, Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Zenit-Juventus si gioca mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio di San Pietroburgo. Il match è trasmesso in streaming su Amazon Prime Video, la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì. La gara sarà visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick oppure sull'app presente su Sky Q. In streaming sarà possibile seguirla su dispositivi mobili come tablet e smartphone o pc e notebook. La cronaca della diretta sarà sul sito del Messaggero. In telecronaca Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.