I 60 anni di Walter Zenga, aspettando l'esordio sulla panchina del Cagliari

L'Uomo Ragno compie oggi 60 anni. Walter Zenga, campione tra i pali di Inter e Nazionale, ma anche del Padova nella stagione 96-97, festeggia a Cagliari in attesa dell'esordio ufficiale sulla panchina sarda. Una torta "solitaria": il tecnico aspetta da settimane al centro sportivo di Assemini la riapertura dei cancelli per riprendere gli allenamenti con Nainggolan e compagni. Ora c'è una data della ripartenza, 18 maggio. E il tecnico attende con fiducia di poter nuovamente scendere in campo e

provare a dare forma e sostanza al suo Cagliari aspettando il

via libera al campionato.

Finora ha potuto guidare la sua squadra solo in amichevole alla Sardegna Arena contro l'Olbia. E per ora deve accontentarsi di ripassare mentalmente schemi, movimenti e gol (uno solo, quello di Simeone) visti con i galluresi. «Ho allenato la squadra 5 giorni - ha ricordato - non sto stressando i giocatori, ma li sento spesso. Sento la squadra già mia: ho sfruttato questo periodo di quarantena per approfondire diverse situazioni».

Un compleanno, dunque, in solitudine, festeggiato solo con

una videochiamata con la famiglia rimasta a casa. Cagliari è

solo l'ultima tappa di un percorso avventuroso passato tra mille

esperienze. Lineare il curriculum da giocatore con una maglia

del cuore, quella dell'Inter. Più complicato quello dell'allenatore tra Romania, Serbia, Turchia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Regno Unito e un po'd'Italia, con il passaggio a Venezia nel campionato 2018-19.

La nuova possibilità in serie A, per Zenga, è arrivata dopo l'esonero di Maran (fatale la sconfitta in casa con la Roma). Ma dopo la conferenza stampa di presentazione e le prime sedute è sceso anche sul calcio il sipario del lockdown. Con tanti saluti alle possibilità di rilancio della squadra dopo il periodo buio che ha congelato i sogni europei accarezzati per tante settimane. Zenga ha visto i suoi giocatori più dallo schermo che

dal vivo: dopo lo stop ha guidato insieme allo staff gli

allenamenti personalizzati in videoconferenza, ognuno da casa

propria. Per ora un mister a distanza. Aspettando quell'esordio

sempre rimandato.

