Roma-Juve, infortunio di Zaniolo: centrocampista trasportato in ambulanza in ospedale

Nicolò Zaniolo si è infortunato al ginocchio destro nel corso della partita contro la Juventus allo stadio Olimpico. Al 33’ del primo tempo il centrocampista si è involato da centrocampo verso l’area di rigore bianconera, dopo aver smarcato due avversari è arrivato al limite dell’area e invece di scaricare sulle fasce ha provato il terzo dribbling su de Light che lo ha atterrato. Mani sul volto e lacrime per il centrocampista, immediatamente sono entrati in campo i soccorsi che hanno valutato l’entità dell’infortunio al ginocchio destro e lo hanno trasportato fuori dal terreno di gioco in barella per poi portarlo alla clinica Villa Stuart in ambulanza. In questi minuti sono in corso gli esami strumentali. Ultimo aggiornamento: 22:35





© RIPRODUZIONE RISERVATA