Zaniolo, sui social un presunto audio di Di Biagio: «Io l'ho sfondato, è un cerebroleso che non capisce un c...»

L'addio di Nicolò Zaniolo alla Roma ormai si è consumato, con il giocatore che è arrivato a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura al Galatasaray. In Italia in tanti si chiedono se quella di trasferirsi in Turchia sia stata una scelta giusta: per molti si tratta di un campionato di basso livello e quindi la certificazione dell'addio ad una carriera luminosa. Per altri (molti meno, a dire il vero) può essere un'occasione per rilanciarsi. Di questo secondo gruppo non sembra far parte Luigi Di Biagio, ex calciatore e ex ct della nazionale Under 21. Proprio tra gli azzurrini Di Biagio aveva conosciuto e allenato Zaniolo e con lui c'era stato più di qualche problema. Sui social nelle ultime ore è spuntato un presunto audio di Di Biagio che commenta la situazione Zaniolo. In realtà la voce non pronuncia mai il nome di Nicolò, ma la ricostruzione fatta dall'ex ct sembra in effetti coincidere con la parabola di Zaniolo in U21: «Sono la persona sbagliata per parlarne, io l’ho mandato via dall’Under 21, l’ho sfondato - dice la voce che effettivamente sembra quella dell'ex ct -. Io l’ho mandato in tribuna sperando che potessi prenderlo in tempo ma niente, quando uno è cerebroleso... Oggi tutti mi dicono che avevo ragione, questo è un problema grande per lui, per la vita, non capisce un ca**o…».

Zaniolo-Di Biagio, cosa era successo

Nel giugno 2019, durante gli Europei U21, Di Biagio escluse Zaniolo e Kean dalla squadra che avrebbe poi sfidato il Belgio per dei ritardi ripetuti alla riunione tecnica. Più in generale, Di Biagio non aveva apprezzato il modo di lavorare e di comportarsi dell'ex giocatore della Roma, da lui ritenuto non professionale.