Zanardi gravissimo, incidente in handbike a Siena: incorso delicata operazione alla testa

Alex Zanardi è sottoposto a un intervento neurochirurgico nell'ospedale di Siena per le conseguenze gravissime di un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vedeva tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto a metà pomeriggio lungo la statale 146 nel comune di Pienza.

Zanardi travolto da un camion a Siena, handbike incastrata fra le ruote, i testimoni: gravi ferite alla testa - di Francesca Monzone

«È in condizioni di estrema gravità. Attualmente è in sala operatoria della neurochirurgia. Con l'evoluzione del quadro forniremo tutti gli aggiornamenti possibili». Lo ha detto Francesco Giovanni Bova, direttore pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena

Dalle prime ricostruzioni sembra che il campione bolognese sia scivolato nella corsia opposta dove stava arrivando un camion. Il percorso della staffetta, partita da Sinalunga (Siena), prevedeva l'arrivo a Montalcino (Siena), nella frazione di Castelnuovo dell'Abate: qui Zanardi, 53 anni, avrebbe dovuto essere ospite dell'azienda vinicola Ciacci Piccolomini d'Aragona.



E' intervenuto l'elisoccorso per trasferire l'ex pilota di Formula Uno e medaglia d'oro olimpica nell'handbike in ospedale. A dare l'allarme, secondo quanto appreso, sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Insieme ai soccorsi sono intervenuti carabinieri, polizia municipale dell'Amiata-Valdorcia e anche i vigili del fuoco.



Zanardi, il luogo dell'incidente



Obiettivo Tricolore, la staffetta di Alex Zanardi ha fatto tappa all'Unità Spinale di Careggi. 12-28 giugno oltre 50 atleti paralimpici in un viaggio attraverso l’Italia per lanciare un messaggio di rinascita. pic.twitter.com/ktWV2Lrn7i — AOU Careggi (@AOUCareggi) June 18, 2020

Il pilota ha riportato numerosi traumi. Inizialmente è stato giudicato in codice 3 (azzurro), quello intermedio su una scala da 5 a 1 dove 5 è il meno grave: in altre parole non è ritenuto in pericolo di vita ovvero "condizione stabile senza rischio evolutivo con sofferenza e ricaduta sulla stato generale che solitamente richiede prestazioni complesse". In serata la valutazione delle due condizioni è tuttavia peggiorata per le profonde ferite alla testa eil codice è passato a 1, il più grave: interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali.

Zanardi in cattedra: «Tokyo non un sogno ma un progetto vero»







L'incidente

«C'è un rettilineo lungo, in una discesa con pendenza al 4%, dicono si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L'autotreno si è spostato di un metro, ma l'ha preso uguale. Non c'ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino. Non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato». Così il ct della Nazionale paralimpica di ciclismo, Mario Valentini, che seguiva la corsa con il mezzo della federazione, ha raccontato a Radio Capital l'incidente nel quale è stato coinvolto Alex Zanardi.

«Sulla salita gli ho fatto vedere l'aranciata, mi ha urlato dammene un po!. Si scherzava, e in discesa andava piano, non era una grande discesa, poi c'era il rettilineo, all'imbocco della curva ha cambiato traiettoria - ha aggiunto -. E ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato. Ce n'è voluto per far arrivare l'elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo».

Paolo Bianchini, che stava accompagnando Zanardi insieme all’ex professionista Bennati, e un gruppo di altri corridori amatoriali hanno prestato i primi soccorsi.

Sotto shock hanno dichiarato che Zanardi si trovava alle loro spalle quando hanno sentito una frenata e una sbandata. Tornati indietro hanno trovato Zanardi incagliato con la sua handbike sotto un camion con rimorchio che avrebbe colpito il campione in una curva. I testimoni parlano di scene agghiaccianti e drammatiche, con Zanardi gravemente ferito alla testa e al volto.

Sui social, dal profilo del Tgr Rai Toscana, sono apparse le immagini riprese dalla strada dove è avvenuto l'incidente postate su Twitter.



Alex #Zanardi è arrivato in elisoccorso al policlinico le Scotte di Siena L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. @TgrRai pic.twitter.com/5EfXtUHGS6 — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) June 19, 2020

