La Juve è già oltre Vlahovic: affondo decisivo per il colpo last minute Zakaria

La Juventus non si ferma a Vlahovic, ma prova a piazzare l’affondo anche per Zakaria. L’accelerata per uno dei nomi in cima alla lista di Allegri per rinforzare il centrocampo potrebbe convincere il Borussia Monchengladbach a privarsi del giocatore già in questa sessione di mercato, in anticipo di qualche mese rispetto alla scadenza di contratto a giugno. L’offerta della dirigenza juventina è di 5 milioni di euro più 2 di bonus al club tedesco, per un colpo last minute che andrebbe a rinforzare un reparto con almeno 3 giocatori in uscita. Bloccato Ramsey che non gradisce il Burnley, Bentancur è tentato dalla Premier (Aston Villa o Tottenham, operazione da 20/25 milioni) mentre Kulusevski accetterebbe il Tottenham di Conte; la Juve spinge per un prestito con obbligo di riscatto.

