Willian, che flop all'Arsenal: ingaggio da 11 milioni... per un solo tiro in porta

Se alla dirigenza dell'Arsenal in estate avessero detto che per un tiro in porta di Willian avrebbero dovuto sborsare 11 milioni di euro, sicuramente avrebbero fatto altre scelte. In effetti la stagione del trequartista brasiliano arrivato in estate a parametro zero dal Chelsea è iniziata con un flop terribile: 13 presenze in Premier League, di cui 12 dal primo minuto, più tre in Europa League. Fin qui niente da dire, visto che Arteta lo ritiene uno dei migliori elementi della rosa. Eppure le statistiche dicono che Willian ha provato in tutto dieci conclusioni, solo una di queste ha centrato la porta. A cui aggiungere solo tre assist. Non esattamente ciò che ci si aspetta da un calciatore arrivato sì gratis ma che l'Arsenal ha convinto con un ingaggio faraonico.

È anche vero che l'annata dei Gunners per ora è fallimentare: quindicesimo posto in Premier League e solo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. A salvare Arteta ci ha pensato il 3-1 al Chelsea nell'ultima giornata, con Willian però che non era neanche convocato. Le cose sono andate meglio in Europa League, dove l'Arsenal è arrivato primo nel suo girone vincendo tutte le partite con le tutt'altro che irresistibili Molde, Rapid Vienna e Dundalk. Ai sedicesimi di finale ha pescato il Benfica e tutti dovranno alzare il livello. Willian compreso.

