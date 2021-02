Marsiglia, Villas-Boas si dimette per divergenze sul mercato: «Non sono d'accordo con le scelte del club»

Ore difficilissime in casa Marsiglia. L'allenatore Villas-Boas ha presentato al club le proprie dimissioni come annunciato in conferenza stampa: «Avevo esplicitamente detto no al trasferimento di Ntcham, non era ciò che ci serviva e il suo nome non era sulla nostra lista. Ho saputo del suo arrivo solo leggendo sulle notizie. Non sono d'accordo con la politica sportiva del club, e ho presentato le mie dimissioni. Ancora non ho avuto una risposta da parte della società: mi hanno detto che lo faranno a breve».

APPROFONDIMENTI SPORT Assalto ultrà alla sede dell'Olympique Marsiglia/1 MERCATO Napoli, Milik vola a Marsiglia: i dettagli dell’affare

Poi continua: «Anche per Radonjic (che è andato in prestito all'Hertha Berlino, ndc) mi hanno avvisato solo all'ultimo momento. Non ci troviamo d'accordo, adesso voglio partire. Amo Marsiglia e l'OM, ma non si può toccare la mia professionalità. Quando mi viene proprosto un giocatore che non ha niente a che vedere con gli altri profili ricercati... no, non sono d'accordo con il club. Io voglio partire. Se poi il club respingerà le mie dimissioni? Allora rimarrò...».

Le dimissioni arrivano a tre giorni dall'incursione dei tifosi nel centro sportivo del Marsiglia che si è presto scatenata in una guerriglia: una violentissima contestazione che ha portato a 25 arresti della polizia francese.

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA