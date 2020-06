Figc: il Vicenza promosso direttamente in B

Il Consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ha ratificato di conseguenza la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei tre gironi.

Nel Girone A il Monza di Brocchi era primo a +16 sulla Carrarese, seconda. Stessi punti (61) per il Vicenza nel Girone B, mentre la Reggina ha staccato il pass nel Girone C con 69 punti in 30 partite.

FESTA ANNUNCIATA

In attesa del comunicato ufficiale, era arrivato quello del Monza di patron Adriano Galliani che ha già indetto una conferenza stampa per domattina per festeggiare il ritorno nella serie cadetta dopo 19 anni. Anche il Lane si prepara ovviamente a festeggiare .

LA CLASSIFICA



