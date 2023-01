Roberto Mancini e l'ultimo incontro con Gianluca Vialli a Londra: «Mi nascose la malattia per non farmi soffrire»

Roberto Mancini torna a parlare di Gianluca Vialli. Gli occhi lucidi di chi ha perso un fratello, anche se non di sangue. Roberto Mancini ricorda a 'Porta a Porta' Gianluca Vialli, compagno di centinaia di battaglie su un campo di calcio e amico di una vita. Racconta il Luca che non voleva arrendersi alla malattia, sempre sorridente e combattivo, anche nei momenti più duri. Al punto che «mi disse che dovevamo vincere i Mondiali del 2026 e che sarebbe stato con noi - dice il ct della Nazionale azzurra -. Sicuramente ci sarà molto vicino e speriamo di dedicargli presto una grande vittoria».

Roberto Mancini: «Luca era lucidissimo»

L'ultima volta che i due si sono visti è stato a Londra, prima della fine dell'anno. «Sono andato a trovarlo, ma avevo un pò di paura - racconta -. Si è svegliato, abbiamo riso, scherzato, abbiamo chiamato Attilio Lombardo. Mi ha detto 'io sono sereno, stai tranquillo'. È stato lui a tirare su di morale me e non il contrario. Era lucidissimo, ci siamo ritrovati come ci siamo lasciati: bene». Un legame fortissimo univa Vialli e Mancini, cementificato negli anni alla Samp e che la distanza non ha mai cancellato. Eppure il ct non viene a sapere subito della malattia di Luca. «Non me ha parlato all'inizio - rivela Mancini - Me lo disse solo nel 2019 per non farmi soffrire, aggiungendo che si stava curando. Ma era molto positivo perché lui è sempre stato un combattente. Da quel giorno sono cambiate tante cose, il tempo che passava e la speranza che lui ce la facesse. Fino all'ultimo abbiamo sperato in un miracolo».

Mancini è tornato anche a parlare dell'abbraccio tra i due a Wembley dopo la vittoria dell'Europeo: «È stato un abbraccio che ha racchiuso tutto a livello sportivo e non solo. Non stava già bene, ma spero quel momento lo abbia risollevato un po, per noi Luca è stato un personaggio fondamentale per le nostre vittorie. Quando parlava ai giocatori loro raccoglievano tutto».

Mancini, poi, degli anni alla Samp ha un ricordo indelebile perché «giocavamo in attacco ed eravamo completamente diversi, ma perfettamente complementari. Per me è stato tra i più grandi attaccanti del mondo, avrebbe potuto giocare anche oggi. Io ero il suo assistman».