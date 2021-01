Nel Napoli che affronta il Verona al Bentegodi non ci sono molte novità. Meret, Maksimovic e Hysaj in campo per Ospina, Manolas e Rui. Gattuso va in campo quasi con la stessa formazione che in settimana ha affrontato la Juventus perdendo la sfida per la Supercoppa italiana. Le critiche piovute sulla squadra dopo la netta sconfitta con i bianconeri hanno bisogno di essere «digerite» al più presto e per l'allenatore non c'è un'occasione migliore per farlo che riscattarsi e vincere contro la formazione di Juric.

LA PARTITA IN DIRETTA

La partita nemmeno inizia che Lozano s'invola verso la rete e segna un gol da record dopo 10 secondi. Gli azzurri si caricano e continuano ad attaccare, Verona in stato confusionale. Silvestri salva gli scaligeri da un possibile 2-0 di Demme. Eppure come spesso capita al primo vero tentativo degli avversari si becca il gol: al 34' Dimarco riscatta l'errore con un gol, lasciato colpevolmente solo in area. Meret salva subito dopo, la difesa soffe oltre misura.

Secondo tempo, nessun cambio. Il Napoli prova a fare la partita ma i padroni di casa sono tosti. C'è bisogno di Mertens, che si scalda ed entra. Ma è il Verona a passare in vantaggio con Barack che buca la difesa e segna al 60'. Entrano anche Politano e il redivivo Osimhen. Nulla da fare. E al 79' l'obiettivo Zaccagni affonda gli azzurri.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka All.: Gennaro Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Zaccagni; Kalinić. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley All.: Ivan Jurić

