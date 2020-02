Verona super: Borini e Pazzini su rigore ribaltano Ronaldo, Juve al tappeto 2-1

Ultimo aggiornamento: 22:47

Il Verona non è un abbaglio. La squadra di Juric al Bentegodi rimonta e batte i campioni d'Italia della Juventus, andati in vantaggio con il solito gol di Cristiano Ronaldo in rete per la decima partita consecutiva. I veneti non si sono arresi, hanno trovato il pari con Borini e , a quattro minuti dalla fine, la rete del successo con Pazzini che dal dischjetto ha trasformato un rigore concesso da Massa con l'ausilio del Var (mani di Bonucci sugli sviluppi di un corner). E' la seconda sconfitta esterna di fila per Sarri che, domani, può subire l'aggancio in vetta da parte dell'Inter che giocherà il derby col Milan ed essere avvicinata a -1 dalla Lazio impegnata a Parma.