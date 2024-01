Verona-Frosinone: dove vederla in tv e streaming, probabile formazione e orario

Il Verona ospita in questa giornata di Serie A il Frosinone. Ventiduesimo turno che vede affrontarsi le due squadre gialloblù del massimo campionato italiano, con Baroni che ha perso diversi elementi importanti della rosa in queste settimane. Nei giorni scorsi, infatti, hanno lasciato Doig, Terracciano, Hongla, Djuric e Ngonge, con il club che si è rinforzato andando a sostituire questi titolari. Dall'altra parte invece, Di Francesco si coccola i suoi ragazzi, soprattutto Kaio Jorge e Soulé, con quest'ultimo che ha attirato l'attenzione di molte squadre.

Dove vedere Verona-Frosinone e l'orario

L'orario di inizio di Verona-Frosinone è alle 15.00 di domani, con la partita della domenica che è disponibile sia in diretta televisiva che in streaming. Chi si sta chiedendo dove vedere la partita può farlo su Dazn, che trasmette in tempo reale le immagini della sfida.

Se non si è a casa, invece, è possibile seguire il match grazie all'applicazione ufficiale dell'emittente televisiva.

Probabili formazioni

Baroni ha perso ancora altri pezzi in questi giorni con Djuric che è passato al Monza. Di Francesco, invece, rinuncia a ben sette giocatori tra titolari e riserve, che riducono all'osso la rosa disponibile per la gara. Ecco le probabili formazioni di Verona-Frosinone:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Duda, Folorunsho; Mboula, Suslov, Lazovic; Henry. All. Baroni.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco.

L'arbitro

Federico La Penna è il fischietto a cui è stato assegnato il match. I guardialinee sono Filippo Bercigli e Andrea Zingarelli, mentre tra le panchine con il ruolo del quarto uomo c'è Giovanni Ayroldi. A seguire la partita dalle sale di Lissone del Var c'è Paolo Valeri, mentre a coadiuvarlo come Avar c'è Di Martino.

I precedenti tra Verona e Frosinone

Fino ad oggi, i precedenti tra Verona e Frosinone sono stati solo sette, con i ciociari che hanno vinto ben 5 volte, pareggiato una e persa altrettanto. È proprio in casa che i veneti hanno raggiunto i due risultati positivi entrambi in Serie B, uno nel 2007 (2-2) e l'altro nel 2016 (2-0).