Verona-Cagliari 2-1 Diretta. Doppietta di Di Carmine, veneti in 10 espulso Borini. Simeone la riapre

Ricomincia dal Bentegodi il cammino dell'Hellas Verona, che prima del lungo stop dovuto alla pandemia stava avendo una delle migliori stagioni in assoluto della sua storia recente. Non si può dire lo stesso del girone di ritorno del Cagliari, che dopo aver iniziato la stagione a ritmi da Champions League si è complentamente impiantato, scivolando sempre di più in classifica fino allo stop di inizio marzo.

E' salita a 9 la striscia di partite senza sconfitte inanellate dal Verona in questa fase del torneo; l'ultimo ko casalingo, in particolare, è quello dell'1 dicembre scorso per mano della Roma, 1-3 il finale; sono 10 invece le gare senza vittorie per il Cagliari, che in tale arco di tempo ha raccolto 4 pareggi e ben 6 sconfitte.

Le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Badu, Amrabat, Lazovic; Verre, Borini; Di Carmine. ALL.: Juric.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro, Simeone. ALL.: Zenga.

Ultimo aggiornamento: 22:29

