Venezia-Palermo: dove vedere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, orario e probabili formazioni

Dopo la sfida playout vinta tra Ternana e Bari, vinta dai pugliesi, questa sera sarà la volta della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo.

La squadra di Vanoli ha vinto al Renzo Barbera la gara d'andata, grazie al gol di Pierini (0-1), e oltre al fattore campo quindi potrà sfruttare anche il gol di vantaggio. Ai rosanero servirà vincere di due gol per accedere alla finale, in quanto a parità di risultato passerebbe il Venezia per miglior piazzamento in regular season. Al Penzo ci si gioca un pezzo di Serie A.

Orario

La semifinale playoff di ritorno tra Venezia e Palermo andrà in scena questa sera al Penzo con calcio d'inizio alle ore 20:30.

Dove vederla in tv e streaming

Venezia-Palermo sarà trasmessa in co-esclusiva da Dazn e Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (252). Match disponibile anche in streaming tramite app Dazn e Sky Go e su NOW.

Probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Ranocchia, Gomes, Segre, Lund; Brunori, Soleri. All. Mignani.