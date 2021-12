Diretta Venezia-Lazio 0-1: Pedro porta subito in vantaggio i biancocelesti

Contro il Venezia, la Lazio di Maurizio Sarri vuole chiudere l'anno in bellezza. E dunque deve vincere, magari anche in grande stile. Peccato, però, che la squadra di Paolo Zanetti non sia proprio disposta a cedere il fianco a formazioni che, sulla carta, sarebbero molto più forti.

PRIMO TEMPO

10' - Brivido per la Lazio. Forte riceve palla in area e dopo lo stop di petto calcia da posizione interessante senza però inquadrare lo specchio della porta

3' - Pedro fa tutto da solo e con un colpo da maestro porta in vantaggio la Lazio

2' - Venezia subito pericoloso con un'azione ben costruita, la Lazio riesce a salvarsi in difesa

1' - Fischio d'inizio al Penzo per la gara tra Venezia e Lazio che chiude il 2021 per le due squadre

Venezia-Lazio, formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri