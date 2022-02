Finisce 1-1 tra Venezia e Genoa. Al gol di Henry, risponde quello di Ekuban per un pareggio che, a guardare la classifica, non serve a nessuna delle due squadre. Venezia e Genoa non compiono passi avanti significativi in una zona salvezza sempre più calda. Nel finale rovesciata spettacolare di Portanova che sfiora il palo.

Venezia-Genoa 1-1, cronaca e tabellino