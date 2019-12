Il Cittadella passa a Venezia, Pordenone e Chievo ko

VENEZIA - Il Cittadella batte 1-2 il Venezia al Penzo nel 18. turno di campionato di serie B giocatosi oggi, 26 dicembre, e consolida la sua posizione tra le prime della classe. Le reti degli ospiti di Diaw (10' pt) e D'Urso (20' pt), per i padroni di casa a segno Ceccaroni (32'st). Lagunari in piena crisi e ora in zona retrocessione complice la vittoria del Cosenza (con un clamoroso gol fantasma annullato all'Empoli).



Nel pomeriggio il Pordenone ha perso 4-0 contro la Salernitana, la capolista Benevento ha fatto il colpaccio a Verona superando 1-2 il Chievo.



Le altre partite: Cosenza-Empoli 1-0 Cremonese-Juve Stabia 1-1 Frosinone-Crotone 1-2 Livorno-Pescara 0-2 Trapani-Perugia 2-2 Venezia-Cittadella 1-2.



Ascoli-Pisa alle 18

Virtus Entella-Spezia alle 21



CLASSIFICA

Benevento 43 18 13 4 1 30 9

Pordenone 31 18 9 4 5 26 23

Cittadella 29 18 8 5 5 21 20

Crotone 28 18 7 4 6 28 22

Perugia 27 18 7 6 5 24 24

Frosinone 26 18 7 5 6 22 17

Salernitana 26 18 7 5 6 26 23

Chievo 25 18 6 7 5 24 22

Entella 25 17 7 4 6 18 15

Ascoli 24 17 7 3 7 26 22

Pisa 23 17 6 5 6 24 23

Empoli 22 18 5 7 6 19 24

Pescara 21 18 7 4 7 29 26

Cremonese 21 17 5 6 6 13 19

Juve Stabia 21 18 6 3 9 20 28

Spezia 20 16 5 5 6 20 19

Cosenza 20 18 4 8 6 19 20

Venezia 19 18 4 7 7 17 22

Trapani 14 18 3 6 9 19 33

Livorno 11 18 3 2 13 13 27 Ultimo aggiornamento: 17:24





