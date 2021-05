Lo spareggio Venezia-Cittadella si giocherà alle 21.15 del 27 maggio

VENEZIA - Venezia-Cittadella si giocherà domani giovedì 27 alle 21.15. Parzialmente accolta dunque la richiesta del prefetto di Venezia che chiedeva di anticipare per motivi di ordine pubblico l'inizio dello spareggio per la serie A previsto alle 21.30. La gara di andata è terminata con la vittoria dei lagunari per 1-0

Questa la missiva inviata dal presidente della Lega B Mauro Balata al Prefetto che ufficializza l’anticipo di un quarto d’ora:

"Oggetto: Incontro di calcio Venezia – Cittadella del 27 Maggio 2021

Ill.mo Sig. Prefetto

Sono a comunicarLe che, a fronte della mail ricevuta, siamo riusciti a disporre l’anticipo della Gara in oggetto alle ore 21.15 al fine di garantire il rispetto delle Normative Vigenti .

Nella certezza di aver ottemperato in maniera collaborativa alla Vs. richiesta colgo l’occasione per trasmetterLE i miei più rispettosi saluti".