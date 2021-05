«Avviato un procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa» lo stringato comunicato arrivato in serata da Nyon ha l’effetto di una bomba. Tredici giorni di indagini condotte dagli ispettori nominati dalla uefa il 12 maggio scorso in conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare hanno portato alla conclusione che le tre squadre potrebbero aver...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati