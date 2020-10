Uefa, Uva si dimette da vicepresidenza: «Valuto nuove esperienze professionali»

Michele Uva si è appena dimesso dalla vicepresidenza Uefa. «Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin, le dimissioni da Vice Presidente e membro dell'Esecutivo Uefa. Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative. Ringrazio Ceferin, un vero leader, i miei colleghi dell'Esecutivo per questi 4 anni vissuti meravigliosamente insieme». Uva rientra così dall'aspettativa alla società Sport e Salute (la ex Coni Servizi), dove aveva il ruolo di direttore generale).

Ultimo aggiornamento: 11:56

