Udinese-Lazio 0-0 diretta: ritmi alti in avvio di gara

8'pt Calcio d'angolo per la squadra di Gotti: De Paul mette un buon pallone in mezzo, ma la difesa biancoceleste è attenta. Sventando la minaccia.

7'pt Ripartenza dell'Udinese, con Makengo che attacca centralmente e calcia col mancino. Reina non deve intervenire.

5'pt Non trova il pallone Immobile, lanciato in profondità da Patric.

4'pt Cerca di giocarla la Lazio, ma non riesce poi a mettere in mezzo il pallone.

3'pt Anticipato Muriqi, dentro l'area. E primo angolo della partita per la squadra di Inzaghi.

2'pt Pressione alta della Lazio in questo avvio di partita. Sia Immobile, che Muriqi, cercano l'immediato recupero del pallone.

1'pt Iniziata la gara a Udine, il primo pallone è per la squadra di Gotti. Lazio in maglia verde.

Alla Dacia Arena le due squadre hanno concluso il riscaldamento. Pochi minuti e sarà Udinese-Lazio.

Per alimentare il sogno Champions League, la Lazio, oggi a Udine contro la squadra di Gotti, ha un solo risultato a disposizione. Servono i tre punti e Inzaghi se la giocherà con i suoi fedelissimi. C'è di mezzo anche la questione del rinnovo del contratto, ancora non firmato ma che sarebbe già pronto. Ma i tempi lunghi non danno certezze. La riconferma passa anche dal quarto posto. «C'è un po' di stanchezza dopo Monaco, soprattutto mentale» ha spiegato ieri il tecnico in conferenza. Non può essere un alibi però. In Germania qualcuno si è anche riposato per essere al meglio questo pomeriggio. Vedi Immobile, che tornerà titolare, chiamato a ritrovare la via del gol, smarrita nelle ultime partite. Dall'altro lato c'è una squadra in forma che si affiderà come sempre alla fantasia di De Paul. E occhio anche a Llorente, che ha ritrovato fiducia dopo le ultime uscite.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All.: Gotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Maresca.