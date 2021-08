Udinese-Juve, in vendita i biglietti, stop agli abbonamenti causa Covid

UDINE - «Condizioni e normative Covid non ci permettono di avviare una campagna abbonamenti. Innanzitutto perché, qualora una regione passi da zona bianca a gialla, la capienza degli stadi scenderebbe a 2500 spettatori. Questo ci porterebbe a dover selezionare gli spettatori. La seconda ragione è numerica: con una capienza al 50% non possiamo soddisfare tutte le richieste degli abbonati, che nel 2019/20 hanno superato le 14mila unità» ha reso noto oggi il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino.

«Procederemo per una vendita gara per gara garantendo una corsia preferenziale agli ex abbonati della stagione 2019/20 - ha aggiunto il dirigente. Per Udinese-Juve daremo agli abbonati un periodo dedicato per acquistare il biglietto e delle tariffe ad hoc pensate per loro per dimostrare attenzione e vicinanza».

Alla Dacia Arena potranno accedere poco più di 10mila tifosi e per accedervi saranno obbligatori Green Pass, documento personale e titolo d'ingresso. Ai varchi verrà rilevata la temperatura e bisognerà indossare la mascherina. Da domani alle 10 e fino alle 9 del 18 agosto verranno messi in vendita i biglietti per Udinese-Juventus, con un canale preferenziale per abbonati 2018/19. Da lunedì i biglietti potranno essere acquistati anche nei botteghini allo stadio. Il prezzo sarà immutato rispetto Udinese-Juve della stagione 2019/20.