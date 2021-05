Udinese-Juventus 1-0, la diretta: Molina sorprende Szczesny al 10'. Prova a reagire McKennie

Udinese ormai salva, Juventus in piena bagarre Champions League. Ma è una partita dal pronostico tutt'altro che scontato, visti i risultati altalenanti della squadra di Pirlo. Gotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Becao, Bonifazi e Nuytinck. A centrocampo Walace in cabina di regia con De Paul e Arslan mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Molina e Stryger Larsen. In attacco tandem offensivo composto da Pereyra e Braaf. Pirlo dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Szczesny tra i pali, reparto arretrato composto da Danilo e Cuadrado sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiellini e Bonucci. A centrocampo Bentancur e Arthur in cabina di regia con McKennie e il rientrante Chiesa sulle fasce laterali, mentre in attacco tandem offensivo con Cristiano Ronaldo e uno tra Morata e Dybala.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Pirlo