Udinese-Inter, diretta alle 18. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter di Inzaghi cerca il riscatto. Dopo la sconfitta clamorosa contro il Bologna che è costata ai nerazzurri il mancato primo posto, ora il destino dello scudetto è nelle mani del Milan. I nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi e oggi alle 18 scendono in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese di Cioffi, una delle squadre più in forma del campionato.

Segui Udinese-Inter in diretta

Udinese-Inter, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. All.: Cioffi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Martinez. All.: Inzaghi

Dove vederla in tv e streaming

Udinese-Inter sarà trasmessa da Dazn sulla app, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco Xbox e PlayStation e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. L'app di Dazn è disponibile anche per device con sistema operativo iOS o Android, mentre da pc basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato dal catalogo di giornata.