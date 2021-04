L'Udinese passa a Crotone grazie a due magie di De Paul: Cosmi con un piede e mezzo in B

Rodrigo De Paul dà la prima sentenza al campionato: l’argentino dell’Udinese, con la doppietta di Crotone, spedisce in Serie B gli uomini di Cosmi. Manca la matematica, ovviamente. Ma adesso sono 12 i punti che la squadra calabrese dovrebbe recuperare al Torino, che ha anche due partite in meno. Allo Scida finisce 1-2. E l’affermazione che la squadra di Gotti conquista in Calabria è anche fondamentale per i bianconeri, che mettono in cassaforte la permanenza con diverse giornate d’anticipo. Non basta, ai rossoblù, il gol numero 17 in campionato di Simy: la “variante nigeriana” di Cosmi – a segno da 7 gare consecutive - oltre al calcio di rigore del momentaneo pareggio, colpisce il legno allo scadere. Riviere non riesce a ribadire in rete. E lì finiscono i sogni salvezza del Crotone. Che può iniziare a programmare la prossima stagione.

MAGO DE PAUL

Due magie del numero 10 friulano decidono la partita. Due perle, quelle di De Paul, che al 90’ si fa buttare fuori per un’entrata scoordinata su Molina. Salterà il Cagliari, ma lui il suo l'ha fatto, portando ancora una volta l’Udinese a raggiungere i propri obiettivi stagionali. Probabilmente sarà l’ultima sua stagione con la maglia bianconera addosso: difficilmente Pozzo avrà ancora la forza di trattenerlo davanti alle offerte milionarie che arriveranno alla fine della stagione. De Paul è pronto al grande salto, quello definitivo per la sua consacrazione. E se lo merita, dopo l'ennesima annata straordinaria.

