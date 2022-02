Ucraina, l'Uefa pronta a spostare la finale di Champions in caso di conflitto

La situazione in Ucraina è monitorata anche dall'Uefa. Lo sport, e il calcio in particolare, seguono con attenzione la tensione al confine con la Russia. Oltre che per i campionati, l'Uefa nel malaugurato caso di un conflitto dovrà prendere una decisione sulla finale di Champions League. Il match è in programma il prossimo 28 maggio a San Pietroburgo ma la massima organizzazione europea del calcio è pronta a spostare la sede. L'Uefa, già lo scorso anno, aveva spostato la sede della finale di Champions League da Istanbul a Porto a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. Al momento, per l'edizione 2022, non è emersa alcuna indiscrezione sull'eventuale sede alternativa a quella del Krestovsky Stadium ma se il paese ospitante, la Russia, dovesse essere coinvolta in una guerra allora l'Uefa dovrà scegliere un'altre sede per la partitissima del 28 maggio.