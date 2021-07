Ucraina-Inghilterra, diretta alle 21. Probabili formazioni: Southgate promuove Grealish, Sheva conferma tutti

La seconda ed ultima giornata di quarti di finale ad Euro 2020 sarà chiusa questa sera dall'incontro tra Ucraina e Inghilterra, che si scontreranno allo Stadio Olimpico di Roma per contendersi un posto nella semifinale di Wembley contro la vincente di Repubblica Ceca-Danimarca delle 18. Gli ucraini arrivano all'incontro con 30' in più nelle gambe, dovuti ai supplementari giocati contro la Svezia agli ottavi, superati grazie un gol a tempo scaduto di Dovbyk. I britannici, invece, hanno giocato solo i 90' minuti regolamentari, ma l'hanno fatto contro una delle favorite del torneo, la Germania, battuta per 2 reti a 0 con marcature di Sterling e Kane. Negli ultimi due scontri ufficiali tra le due nazionali due pareggi, e risalgono alle qualificazioni dei mondiali in Brasile del 2014: uno 0 a 0 e un 1 a 1 inutili agli ucraini, che non passarono alla fase finale della competizione. La gara verrà arbitrata dal fischietto tedesco Felix Brych.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk

A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Malinovskyi, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Mykolenko, Bezus, Tymchyk, Dovbyk. ​Ct: Andrij Shevchenko

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, J. Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Rice, Saka, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, Jones, Bellungham. Ct: Gareth Southgate

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile sia in chiaro su Rai Play, sia sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.

