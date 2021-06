Ucraina-Austria, diretta ore 18. Probabili formazioni. Si decide chi affronterà l'Italia agli ottavi

L'ultima giornata del Girone C di Euro 2020 si aprirà alle ore 18:00 con il match tra Ucraina e Austria - in contemporanea con Olanda-Macedonia del Nord - che deciderà quale tra le due nazionali avrà l'onere di incontrare gli azzurri di Roberto Mancini agli ottavi di finale il 26 giugno. Nè una nè l'altra compagine può ambire più al primo posto, infatti: gli Orange, vincentro contro entrambe, si sono già assicurati la vittoria del girone. Appaiate a tre punti - maturati nelle partite contro la Macedona - si giocheranno l'accesso diretto alla prossima fase, e nel caso di un pareggio potrebbero accedervi addirittura entrambe in virtù della classifica delle migliori terze. La sfida verrà disputata all'Arena Națională di Bucarest, sarà diretta dal fischietto turcho Cüneyt Çakır e sarà visibile solo sui canali satellitari Sky Sport Football e Sky Sport 252, con streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni

UCRAINA ( 4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos

A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Kryvcov, Tymcyk, Sudakov, Sydorchuk, Makarenko, Cyhankov, Bjesjedin, Shaparenko, Dovbyk. All. Andrij Shevchenko

AUSTRIA (3-5-2): Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautovic

A disp: Pavao, Friedl, Lienhart, Posh, Baumgartlinger, Ilsanker, Laimer, Schaub, Schopf, Trimmel, Gregortitsch, Kalajdzic. All. Franco Foda