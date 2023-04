La Triade della "cantera Venezia" a scuola da Pep Guardiola nel tempio del Manchester City

VENEZIA - Dai migliori c'è solo da imparare, una filosofia che il Venezia sembra avere ben presente. In questa direzione, infatti, va collocata la visita della "triade" dirigenziale del settore giovanile arancioneroverde in Inghilterra all'Etihad Campus di Manchester, quartier generale del City allenato da Pep Guardiola. E proprio al tecnico spagnolo è stata consegnata una maglia del Venezia, personalizzata con il numero 4 da lui sempre indossato in carriera, da parte dei suoi connazionali Isaac Guerrero, Joaquim Estrada e Jordi Fernandez che dal settembre 2021 curano il vivaio del club lagunare di Duncan Niederauer.

La delegazione lagunare si è intrattenuta anche col direttore sportivo dei Citizens, Txiki Begiristain, altra icona con Guardiola del Barcellona anni '90 targato Johann Cruijff, visitando il centro sportivo attiguo all'Etihad Stadium, scambiando opinioni e confrontandosi con i tecnici del top club inglese.





Per il bene del Venezia c'è da augurarsi che il risveglio di Dennis Johnsen, abbozzato una settimana fa nel vittorioso match contro il Como, non sia stato solo un fugace pesce d'aprile. Contro i lariani l'ala norvegese è finalmente tornata ad incidere, servendo due ottimi assist, a Milanese e Pohjanpalo per lo scatto dall'1-1 al momentaneo 3-1. Tra i tanti stranieri sbarcati in laguna il biondo ex Ajax è ormai uno dei veterani in Italia, ma da tre stagioni a questa parte è sempre parso lì lì per esplodere senza però riuscirci veramente. Una consacrazione purtroppo non ancora arrivata, ma è lampante come potenzialmente "DJ" possa fare la differenza anche in un ruolo di seconda punta per lui nuovo, avendo in precedenza fatto quasi sempre l'esterno in un tridente.Incisività in velocità, nell'uno contro uno e nella lettura delle giocate, tutte doti che il giocatore proverà ad esibire anche a Pasquetta al fianco di Pohjanpalo, in casa di una Reggina (ore 15, domani pomeriggio - 9 aprile - il volo verso la Calabria) tutt'altro che imperforabile, essendo infatti quella amaranto la difesa più battuta tra le prime 8 squadre in classifica della Serie B. Senz'altro involontariamente, ma Dennis Johnsen negli ultimi mesi ha goduto di un "superbonus", essendosi fatto attendere 110 giorni per tornare determinante. Il numero 17 arancioneroverde, a segno alla prima giornata nel ko casalingo col Genoa, in questa stagione aveva vissuto il suo miglior momento a dicembre quando, guarda caso, il Venezia aveva raccolto 7 punti in tre gare. Per lui l'assist per il secondo dei due gol di Pohjanpalo nel 2-1 sulla Ternana, rete del 2-2 al 90' a Modena, assist a Crnigoj a dare il là al successo per 2-0 sul Cosenza. Da allora più nulla, se non troppi errori da un talento blindato dalla società (a ottobre 2021 in piena Serie A) fino al 2025.

IL CALENDARIO

Ultime due giornate della regular season del campionato: sabato 13 maggio il Venezia ospiterà al Penzo lo scontro diretto col Perugia (ore 14), mentre venerdì 19 (ore 20.30) farà visita ad un Parma che sembra rischiare un -1 per il ritardato pagamento dell'Irpef di febbraio.