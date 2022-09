Torino-Sassuolo 0-1, Alvarez sorprende tutti al 93' e regala i tre punti ai neroverdi

Alvarez sorprende tutti e al 93' regala al Sassuolo la vittoria che Alessio Dionisi si augura sia quella della svolta. Una beffa per il Torino che già nel finale aveva perso contro l'Inter. Guarito dalla polmonite, sulla panchina granata si rivede Ivan Juric, che punta su Radonijc come falso nueve. A supporto ci sono Vlasic e Seck.

Da parte sua, il Sassuolo di Alessio Dionisi vuole mettersi alle spalle questo momento difficile: nel tridente dei neroverdi c'è D'Andrea con Pinamonti e Lauriente. Il primo tiro è tutto del Torino, ma la punizione di Lukic centra la barriera. E sono i granata a creare pericoli. Prima con un colpo di testa di Buongiorno finito a lato, poi con una conclusione dai 25 metri di Seck, parata in due tempi da Consigli. Il Sassuolo è in difficoltà. Il suo primo vero affondo è con D'Andrea, ma al 37' il Toro passa in vantaggio.

FINALE | #TorinoSassuolo 0⃣-1⃣



Vittoria pazzesca dei neroverdi a Torino con una gran rete di Agustin Alvarez allo scadere!!!!



Bravi ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! 🖤💚🖤💚#ForzaSasol pic.twitter.com/eEGvAIer4i — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) September 17, 2022

Singo per Vlasic, palo, tap-in vincente di Lazaro. Interviene il Var che annulla per un fuorigioco di Vlasic. È veemente la risposta dei neroverdi: corner, girata di destro sul primo palo di Frattesi, salvataggio sulla linea di Milinkovic. Nella ripresa Juric aumenta il peso offensivo inserendo Pellegri e Sanabria per Radonijc e Seck (oltre che richiamare in panchina Lazaro per Ola Aina). Il Torino è sicuramente più incisivo, ma il Sassuolo non si lascia sorprendere. Consigli è attento su un tiro di Ola Aina e Pellegri non arriva su una palla invitante di Vlasic. Ai granata manca l'affondo decisivo e viene punita al 93', in pieno recupero. Assist di Rogerio, Buongiorno si perde Alvarez, che segna il gol vittoria.