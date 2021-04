Torino-Roma live ore 18: Fonseca sceglie l'attacco tutto spagnolo. Nicola conferma Sanabria

Dopo la conquista della semifinale di Europa League, la Roma riprende il cammino in campionato affontando il Torino in trasferta. Fonseca conferma la fiducia a Reynolds, già titolare sette giorni fa contro il Bologna, Peres sarà l'esterno sinistro mentre Veretout e Villar completeranno il centrocampo giallorosso. Attacco tutto spagnolo con Mayoral supportato dai connazionali Pedro e Carles Perez. In porta Mirante preferito a Pau Lopez. Nel Torino Nicola in difesa sceglie Nkoulou che vince così il ballotaggio con Buongiorno mentre Sanabria e Belotti guideranno l'attacco granata.

Torino: Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Nkoulou; Mandragora, Verdi, Lukic, Vojvoda, Ansaldi; Belotti, Sanabria

All.: Nicola

Roma (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibañez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

All.: Fonseca