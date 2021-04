Torino-Napoli 0-0, la diretta: Sanabria e Belotti dal 1'

Primo dei due posticipi di lunedì della 33a giornata di Serie A. Di fronte il Torino alla caccia di punti salvezza ed il Napoli impegnato nella rincorsa ad un posto in Champions. Nicola può contare anche su Sirigu, che è a disposizione, mentre è ufficiale lo schieramento di Verdi, pronto ad agire alle spalle di Belotti e Sanabria, favorito su Zaza. Tra gli azzurri, reduci dalla rotonda vittoria sulla Lazio, il solito dubbio tra Osimhen-Mertens in attacco è stato risolto a favore del primo. Torna Demme dalla squalifica, indisponibili Ghoulam e Ospina, assente Manolas per squalifica.

APPROFONDIMENTI CALCIO Pagelle Napoli: Insigne fa la differenza, Mertens pennellata... LA SVOLTA Serie A, scudetto con i tifosi: le ultime 5 partite con 1000... SERIE A Fiorentina-Juve 1-1: Morata risponde a Vlahovic. Si complica la... SERIE A Napoli-Lazio 5-2: Gattuso rimane agganciato alla Champions. Brusco...

Pagelle Napoli: Insigne fa la differenza, Mertens pennellata d'autore

Guarda la diretta

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso

Il Torino vede la salvezza, l'Udinese non vince più