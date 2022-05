Il Napoli batte il Torino con il sinistro di Fabian Ruiz. Insigne sbaglia un rigore

Il Napoli fa un passo importante verso il terzo posto. Gli azzurri conquistano la dodicesima vittoria in trasferta battendo a domicilio il Torino di Juric. Decisiva la prodezza di Fabian, tra i migliori della squadra di Spalletti che gioca con autorità e conquista un successo meritato. Resta imbattuta la difesa: non accadeva da febbraio, dal successo contro il Venezia.

Torino-Napoli 0-1, cronaca e tabellino

Luciano Spalletti conferma il 4-2-3-1 visto con il Sassuolo. Lobotka resta in panchina, spazio al tandem Anguissa-Fabian. Davanti tocca a Mertens e Osimhen. Il Toro parte forte e ha un sussulto all’8’ con il colpo di testa di Belotti (Koulibaly è in ritardo) su cui Ospina è molto attento. Il Napoli poi guadagna metri e orchestra bene la manovra. Anguissa e Fabian si fanno sentire in mediana, Osimhen difende bene il pallone contro Bremer e consente ai compagni di appoggiarsi e poi ripartire. Il numero 9 si costruire una buona occasione al 15’: riceve bene da Di Lorenzo, difende il pallone e incrocia rasoterra, ma Berisha è attento. L’occasione più ghiotta per il Napoli arriva al 22’: Prontera punisce con una punizione da fuori area per un contatto tra Belotti e Koulibaly. Mertens calcia bene, ma la deviazione in angolo è decisiva e fa sfumare l’occasione.

Insigne sbaglia un calcio di rigore

Il Toro ha subito un sussulto in avvio, ma è il Napoli ad attaccare con maggiore convinzione. Gli azzurri hanno la possibilità di passare in vantaggio al 14’: Osimhen anticipa Bremer sull’assist di Insigne e di tacco trova Mertens, atterrato in area da Izzo. Prontera assegna il calcio di rigore, ma Berisha è bravo a neutralizzare la conclusione di Insigne e il risultato resta sullo 0-0. Il capitano del Napoli ha un’altra grande occasione: parte in profondità, si accentra ma il recupero di Izzo sulla conclusione di Insigne – che non serve Lozano – è provvidenziale. Juric cambia la mediana: tocca a Linetty e Pobega. Belotti ha un’altra possibilità, ma il suo diagonale è fuori di poco. Spalletti inserisce Politano per uno spento Lozano e Zielnski, al posto di Mertens.

Il gol di Fabian Ruiz

Il Napoli sblocca l’equilibrio al 28’: Fabian ruba palla a Pobega ed entra in area, Osimhen gli libera lo spazio e lo spagnolo da dentro l’area non sbaglia firmando l’1-0. Spalletti cambia ancora: rientra Lobotka in mediana ed Elmas sostituisce capitan Insigne. Juric cerca il pareggio e negli ultimi dieci minuti sceglie le due punte con l’accoppiata Pellegri-Belotti per trovare il pareggio. Il più pericoloso è proprio il Gallo con una punizione insidiosa al 43’, ma Ospina è attento. Finisce così. Il Napoli è ad un passo dal terzo posto.