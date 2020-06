Torino-Lazio La Diretta dalle 19.30 Probabili formazioni: c'è Correa con Immobile

Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino e Lazio aprono il programma della 29esima giornata, che verrà disputata nell'arco di tre giorni tra martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio. I granata vengono dalla pesante sconfitta di Cagliari e faticano a trovare un equilibrio anche dopo l'avvicendamento in panchina tra Mazzarri e Longo; i biancocelesti sono reduci dalla fondamentale vittoria in rimonta dell'Olimpico sulla Fiorentina, grazie alla quale hanno mantenuto inalterato il ritardo dalla capolista Juventus avanti di 4 punti.Il Torino non riesce ad uscire dalla crisi che l'ha colto nella più recente fase del torneo: dopo la debacle di Cagliari, ora le sconfitte sono ben 7 nelle ultime 9 gare giocate; l'ultima vittoria della Lazio a Torino in campionato è di due anni fa, 0-1 grazie alla rete di Milinkovic-Savic.(3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. A disp.: Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Singo, Ansaldi, Rincon, Millico, Adopo, Edera. All. Longo.(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Marusic, D. Anderson, Cataldi, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Caicedo. All.: Inzaghi.