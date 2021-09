Immobile riacciuffa il Torino su rigore: è 1-1 tra Sarri e Juric

Ciro Immobile con l'aiuto di Vedat Muriqi salvano Maurizio Sarri e la Lazio. Al 90esimo è il kosovaro a trovare il calcio di rigore che porta i biancocelesti al pareggio contro il Torino di Ivan Juric, trasformato dopo l'entrata in campo di Marko Pjaca (gol, il primo del match, ma anche tanti pensieri per Pepe Reina). A tre giorni dal derby della Capitale contro la Roma, i biancocelesti riescono quindi a riacciuffare la gara dell'Olimpico, ma servirà altro per riuscire a cambiare rotta e impensierire gli uomini di José Mourinho.

Torino-Lazio, la cronaca della partita

SECONDO TEMPO

91' Immobile pareggia i conti su rigore spiazzando il portiere del Torino

90' Calcio di rigore per i biancocelesti per atterramento in area di Muriqi

88' Immobile di testa non trova il pareggio grazie all'ottima parata di Vanja Milinkovic-Savic

82' A Immobile non riesce l'aggancio in area per la rete del pareggio dei biancocelesti

80' Reina salva ancora la Lazio mandando in angolo un pallone insidioso di Pjaca

78' Akpa Akpro lascia spazio a Muriqi

76' Pjaca porta in vantaggio il Torino con un gol di testa finito sull'angolino

73' Ancora doppio cambio per Juric: dentro Pjaca e Rincon per Brekalo e Linetty

70' Lucas Leiva dentro al posto di Cataldi

69' Reina salva Sarri sul tiro di Ansaldi

65' Luiz Felipe si prende il giallo per una brutta entrata su Brekalo

62' Lazzari al posto di Marusic, doppio cambio anche per i granata: dentro Ansaldi e Lukic, fuori Aina e Mandragora

59' Giallo anche per Sergej Milinkovic-Savic

47' Pedro non arriva sulla palla del vantaggio dopo un'ottima sgroppata di Felipe Anderson sulla fascia

46' Si torna in campo: doppio cambio per Sarri, dentro Milinkovic e Pedro per Luis Alberto e Raul Moro

PRIMO TEMPO

46' Giallo anche per Marusic per un'entrata su Mandragora

38' Sanabria non chiude bene la diagonale e non trova il gol del vantaggio per i granata

37' Anche Brekalo finisce nel taccuino dell'arbitro: giallo per il giocatore del Torino

30' Giallo anche per Aina

17' Fallo di Mandragora su Akpa Akpro, giallo per il capitano dei granata

13' Bella sgroppata sulla fascia destra di Felipe Anderson che supera tre avversari, ma poi sbaglia il passaggio decisivo al centro dell'area

10' Immobile vicino al gol del vantaggio. L'attaccante della Lazio sfrutta una disattenzione del portiere del Torino e prova un tiro dai 50 metri che non va, però, a segno

1' Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Fogli, l'arbitro Rosario Abisso fischia il calcio d'inizio tra Torino e Lazio

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Aina, Mandragora, Pobega; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Maurizio Sarri