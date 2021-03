Torino-Inter 1-1 La Diretta Il Var convalida il pari di Sanabria

Delicata sfida tra il Torino impelagato nella lotta per non retrocedere e la capolista Inter, che cercherà di distanziare ulteriormente le inseguitrici. I granata devono riprendersi dopo la sconfitta rimediata contro il Crotone nell’ultimo turno, anche se in settimana saranno impegnati nel recupero contro il Sassuolo. I nerazzurri sono alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva per aumentare momentaneamente il vantaggio rispetto a Milan e Juventus che inseguono in classifica.

SEGUI LA DIRETTA

Nicola deve fare i conti con i residui del focolaio Covid che ha colpito il gruppo squadra qualche settimana fa, infatti restano ancora positivi Belotti, Singo e Nkoulou a cui si aggiunge anche Rincon che è squalificato. In porta ci sarà Sirigu che avrà davanti a sè Izzo, Lyanco e Bremer anche se Rodriguez è pronto a prendere il posto di quest’ultimo qualora non sia al 100% della condizione fisica. Conte avrà tutti gli effettivi a disposizione, e molto probabilmente non ci saranno cambi rispetto alla formazione base schierata nelle ultime uscite.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Belotti, Gojak, Zaza, Rodriguez, Ansaldi, Bonazzoli, Ferigra, Linetty, Buongiorno. All.: Nicola.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. A disposizione: Padelli, Radu, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, D'Ambrosio, Darmian, Pinamonti. All.: Conte.

Ultimo aggiornamento: 16:33

