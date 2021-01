Torino, Giampaolo al capolinea: Nicola è vicino

Il presidente Urbano Cairo avrebbe ormai optato per l'esonero dell'allenatore Marco Giampaolo. Il principale favorito per sostituirlo sembra proprio Davide Nicola, che proprio in queste ore sta trattando - secondo quanto si è appreso - la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Genoa. Quarantotto anni a marzo, originario di Luserna San Giovanni (Torino), Nicola ha giocato nel Torino nel 2005-2006, segnando i, gol del 3-0 granata nella finale dei playoff della serie B contro il Mantova, finita poi 3-1 con il ritorno del Toro nel massimo campionato

Ultimo aggiornamento: 16:21

