Torino, c'è un nuovo positivo. L'Asl: «Domani la decisione sulla partita col Sassuolo»

Il Torino costretto ad annullare ancora un allenamento: c'è infatti un nuovo positivo al Covid-19 nella squadra granata dopo gli ultimi tamponi molecolari svolti ieri sera. A darne comunicazione la stessa società in una nota ufficiale: «Il Torino Football Club comunica che dall'analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un'ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento».

Si attende adesso la decisione sul rinvio della partita in programma venerdì sera contro il Sassuolo, con l'Asl di Torino che ha annunciato l'ufficialità entro domani.

«C'è la possibilità che il match con il Sassuolo non si giochi. Se non ci fosse stata la variante inglese, non avremmo preso questa posizione. Entro domani verrà assunta una decisione». Così il dg dell'Asl di Torino Carlo Picco sul focolaio Covid che ha fermato il Torino. «Di fronte a un cluster con suggestioni importanti di variante inglese - ha aggiunto - con diffusione tra calciatori e persone loro vicine, occorre riflettere. Si stanno facendo tamponi ogni giorno, non c'è ancora una parola definitiva, ma c'è la possibilità che non si giochi».

In bilico anche quella successiva contro la Lazio. Quello di oggi è il secondo allenamento consecutivo saltato dopo quello di ieri.

